أعلن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، استمرار ليونيل سكالوني مدربًا للمنتخب الأول، مؤكدًا تجديد الثقة فيه لمواصلة قيادة «التانغو» خلال المرحلة المقبلة.



وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع تابيا وسكالوني، حيث قال رئيس الاتحاد: «إنه يوم مميز جدًا لجميع أفراد أسرة كرة القدم الأرجنتينية؛ يسعدنا الإعلان عن استمرار ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني للمنتخب».



من جانبه، أعرب سكالوني عن سعادته بمواصلة مهمته، قائلًا: «أشكر رئيس الاتحاد وجميع العاملين فيه على ثقتهم بي؛ فهذا القرار يلبّي رغبتنا المشتركة في هذه المرحلة».



يُذكر أن سكالوني يتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني منذ أغسطس 2018، وتمكن من تحقيق نجاحات كبيرة خلال مسيرته التدريبية مع اﻷرجنتين ومن أهمها التتويج بكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا (2021 و2024)، وكأس «فيناليسيما» 2022 فلذا كان من الطبيعي استمراره مدرباً وتجديد الثقة به.