ضرب عطل تقني واسع النطاق خدمات شركة «مايكروسوفت» السحابية، أمس (الخميس)، ما تسبب في اضطرابات طالت عشرات الآلاف من المستخدمين، وأثّر على الوصول إلى البريد الإلكتروني «أوتلوك» (Outlook)، وتطبيقات «مايكروسوفت 365»، وخدمات أخرى في مناطق مختلفة من العالم.

ووفقاً لموقع «داون ديتيكتور» المتخصص في تتبع أعطال الخدمات الرقمية، تجاوزت بلاغات المستخدمين بشأن «أوتلوك» 130 ألف بلاغ خلال ذروة العطل في الولايات المتحدة، فيما سُجلت عشرات الآلاف من البلاغات الإضافية المتعلقة بخدمات «مايكروسوفت 365» و«تيمز» (Teams)، وسط شكاوى من تعذر تسجيل الدخول وإرسال الرسائل الإلكترونية واستقبالها.

وامتدت الاضطرابات إلى خدمات أخرى، بينها مساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» (Copilot)، فيما تأثرت موصلات خدمات «مايكروسوفت» المستخدمة لدى شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، وفقاً لوكالة رويترز.

وأكدت «مايكروسوفت» أنها باشرت التحقيق في مشكلات الاتصال بخدمة «إكستشينج أونلاين» (Exchange Online)، موضحة أن عدداً كبيراً من الخوادم خرج عن الخدمة بصورة غير متوقعة بعد فشله في اجتياز اختبارات الفحص الصحي الآلي، ما أدى إلى زيادة الضغط على الخوادم المتبقية وحدوث أخطاء في الاتصال.

وأشارت الشركة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الضغط المرتفع لم يكن ناتجاً عن زيادة عامة في طلبات المستخدمين، بل عن تعطل أجزاء من البنية التحتية، مؤكدة استمرار البحث عن السبب الأساسي للمشكلة.

ولاحتواء العطل، أوقفت الشركة مؤقتاً عمليات نشر التحديثات والتغييرات التقنية، وأعادت توزيع حركة البيانات عبر بنيتها التحتية العالمية، إلى جانب إعادة تشغيل الخوادم المتأثرة واختبار تعديلات على إعداداتها.

وفي أحدث تحديثاتها، أعلنت «مايكروسوفت» نجاح اختبار آلية بديلة للفحص الصحي على مجموعة من الخوادم، ما سمح بإعادتها إلى الخدمة، وبدأت توسيع تطبيق الحل على بقية الأنظمة المتضررة، بالتزامن مع إعداد إجراءات آلية لاستعادة الخوادم غير المستجيبة.

وجاء العطل بعد ساعات من إعلان الشركة معالجة اضطراب منفصل أصاب تطبيق «تيمز» في أمريكا الشمالية، فيما لم تعلن موعداً نهائياً لاستعادة جميع الخدمات المتأثرة بصورة كاملة.