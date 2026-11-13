افتُتح في مقر القنصلية الباكستانية بجدة، أمس (الخميس)، معرض الفنون التشكيلية السعودي الباكستاني «واحد»، تحت شعار «روح واحدة، وتراث مشترك، وتعبيرات متنوعة»، احتفاءً بالصداقة السعودية الباكستانية والروابط الدينية والثقافية الراسخة بين البلدين.

ويشارك في المعرض أكثر من 60 فناناً من السعودية وباكستان، بأعمال متنوعة في الفنون التشكيلية والخط العربي، من بينها لوحات لسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والخطاط العالمي شفيق الزمان، وسط إعجاب واهتمام الزوار بالأعمال المعروضة.

وأكد رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون بجدة محمد الصبيح، خلال افتتاح المعرض بصفته ضيف الشرف، أهمية المعارض الفنية في إبراز الإبداعات الفنية، وإتاحة فرص التفاعل بين الفنانين والجمهور، وتعزيز الحراك الثقافي والفني، بما يسهم في إثراء مشهد الفنون التشكيلية.

من جانبه، أوضح المدير العام لفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة عبد الخالق عبدالله الزهراني، أن المعرض يعكس ثراء الثقافتين السعودية والباكستانية، ويجسد جمال الحوار بينهما من خلال لغة الفن والجمال العالمية.

بدوره، أكد القنصل العام الباكستاني في جدة مصطفى رباني، أن المملكة وباكستان، رغم استقلال كل منهما وامتلاكهما علمين مختلفين، تجمعهما روابط أخوية راسخة وروح واحدة، مشيداً بجهود منسقة المعرض الفنانة ماهرة علي، والدعم الذي قدمه محمد الحسين من «بلانيت آرت» (Planet Art)، ومساهمات الفنانين المشاركين في إنجاح المعرض.

ويستقبل المعرض زواره لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، عبر التسجيل المسبق، وسط توقعات باستقطاب مئات الزوار من العائلات والطلاب.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات السعودية البارزة، ووجهاء الجالية الباكستانية، والدبلوماسيين، وممثلي الأوساط الاجتماعية وقطاع الأعمال في جدة.