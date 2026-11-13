على الجمر
إبريق متفحم
*
من الرحى
تسقط
كفوف الأمهات
*
حقول القرى-
نسيم
برائحة الريحان
*
رياح؛
مع الموجة تعلو
خشبة طافية
*
من الشجرة المثمرة
تتدلى
أعشاش العصافير
*
سور بيت قديم -
خلف الصدع
فنجان مكسور
*
سيل جارف؛
يجتازه
جذع شجرة
*
ليلة العيد
كف ضاربة الدف
بلا خضاب
*
تحت السدرة
طفل يجمع
الحصى
*
عطر العابر؛
أمِثلِي تستنشقه
الشجرة المنحنية؟
*
من بعيد؛
كما لو تلوّح بيديها
شجرة الصبار
*
في إصبع طفلتي
خاتم
من حلوى البولو
**-
حطب للشواء
آخر ما تبقى
من الشجرة العتيقة
*
لأعلى الشجرة
يسير
طابور النمل
*
قبعة حمراء
كل ما تركه
رجل الثلج
*
على القماش
إبرة الخياطة
تلاحق إصبعي
*
صباح ريفي -
أيادي الأمهات تلاعب
سلة الخوص
*
صباحاً
يمتزج مع الهديل
أنين المريض
*
نسيم بارد -
لمن خصلة الشعر التي
تتقلب في الطريق؟
*
بنقود المونوبولي
يملأ طفلي
الحصالة
*
طلل بيت؛
بحرية تسير هنا وهناك
دودة صغيرة
*
على الكثبان
ترسم نقوشاً
أقدام الحيوانات العابرة
*
بالمنظار الليلي
طفلي يبحث
عن الشمس
*
ورق الشجر اليابس؛
صوت خطواتي
قرمشة
*
أقراط متدلية؛
من الغصن
حيات الزيتون
*
نزهة برية؛
بخصلات شعري أعرف
اتجاه الريح.