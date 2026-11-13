على الجمر

إبريق متفحم

*

من الرحى

تسقط

كفوف الأمهات

*

حقول القرى-

نسيم

برائحة الريحان

*

رياح؛

مع الموجة تعلو

خشبة طافية

*

من الشجرة المثمرة

تتدلى

أعشاش العصافير

*

سور بيت قديم -

خلف الصدع

فنجان مكسور

*

سيل جارف؛

يجتازه

جذع شجرة

*

ليلة العيد

كف ضاربة الدف

بلا خضاب

*

تحت السدرة

طفل يجمع

الحصى

*

عطر العابر؛

أمِثلِي تستنشقه

الشجرة المنحنية؟

*

من بعيد؛

كما لو تلوّح بيديها

شجرة الصبار

*

في إصبع طفلتي

خاتم

من حلوى البولو

**-

حطب للشواء

آخر ما تبقى

من الشجرة العتيقة

*

لأعلى الشجرة

يسير

طابور النمل

*

قبعة حمراء

كل ما تركه

رجل الثلج

*

على القماش

إبرة الخياطة

تلاحق إصبعي

*

صباح ريفي -

أيادي الأمهات تلاعب

سلة الخوص

*

صباحاً

يمتزج مع الهديل

أنين المريض

*

نسيم بارد -

لمن خصلة الشعر التي

تتقلب في الطريق؟

*

بنقود المونوبولي

يملأ طفلي

الحصالة

*

طلل بيت؛

بحرية تسير هنا وهناك

دودة صغيرة

*

على الكثبان

ترسم نقوشاً

أقدام الحيوانات العابرة

*

بالمنظار الليلي

طفلي يبحث

عن الشمس

*

ورق الشجر اليابس؛

صوت خطواتي

قرمشة

*

أقراط متدلية؛

من الغصن

حيات الزيتون

*

نزهة برية؛

بخصلات شعري أعرف

اتجاه الريح.