صدر حديثاً للكاتب اليمني حاتم علي كتاب «تأملات حانية» في 168 صفحة من القطع المتوسط، متضمّناً أكثر من 65 نصاً موزعةً على 11 محوراً تأملياً، تتكئ على الحس الوجداني والبعد الروحي، وتستحضر الإنسان بوصفه مركز الأسئلة الكبرى المتعلقة بالحب والفقد والحنين والاغتراب والبحث الدائم عن المعنى.

وعدّه نقاد إصداراً أدبياً ينهل من منابع التأمل الإنساني، ويغوص في أعماق الذات بلغةٍ شفيفة تمزج بين النثر الشعري والرؤية الفلسفية، ضمن تجربة كتابية تتجاوز الأشكال التقليدية إلى فضاء أكثر رحابة وخصوصية.

ويبدو الكتاب، في امتداده الداخلي، أقرب إلى رحلة داخل تضاريس الوجدان الإنساني، يتحوّل معها الألم إلى معرفة، والحنين إلى طاقة تأمل، والخذلان إلى محاولة لفهم هشاشة الكائن وأسئلته المفتوحة.

ويُعد «تأملات حانية» الإصدار الخامس في مسيرة حاتم علي الأدبية، عقب أعماله: «جنوح الغيم»، «أفكار فنية»، «قضايا تربوية»، و«تباريح وأمكنة»، وهي أعمال عكست اهتمامه المبكر بالكتابة التأملية والاشتغال على اللغة بوصفها حقلًا للجمال والمعنى.

وُلد حاتم علي في منطقة وصاب محافظة ذمار، وعمل صحفياً وكاتباً، وبرز من خلال كتاباته النثرية والشعرية، إضافة إلى مشاركاته الثقافية وبرامجه الإذاعية.