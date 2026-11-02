يقترب واتساب من منح المستخدمين مساحة أكبر لإضفاء طابعهم الشخصي على حساباتهم، من خلال ميزة جديدة تتيح إضافة صور غلاف إلى الملفات الشخصية، في خطوة تحاكي إحدى أبرز خصائص فيسبوك، وتمنح المستخدمين وسيلة إضافية للتحكم في شكل حساباتهم وطريقة ظهورها للآخرين.

ووفقاً لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد تحديثات واتساب، بدأت المنصة إتاحة الميزة لعدد من مستخدمي الإصدار التجريبي على هواتف أندرويد، ضمن التحديث رقم 2.26.43.11، المتوفر عبر متجر جوجل بلاي.

واقتصرت خاصية صور الغلاف في السابق على حسابات واتساب للأعمال، التي تتيح للشركات عرض صورة عريضة أعلى الملف الشخصي للتعريف بأنشطتها وهويتها. إلا أن التحديث الجديد يوسع نطاق استخدامها ليشمل الحسابات الشخصية، دون الحاجة إلى تحويل الحساب إلى نسخة تجارية.

ومن المنتظر أن تطرح واتساب الميزة تدريجياً لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء مرحلة الاختبار.