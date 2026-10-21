فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة كيانات صينية، على خلفية ارتباطها بقضية سرقة أسرار تجارية تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي من إحدى كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، تورط فيها مهندس صيني سابق عمل لدى الشركة.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن العقوبات تستهدف كيانات تقنية واستثمارية يُشتبه في ارتباطها بالاستفادة من معلومات سرية تتعلق بالبنية التحتية للحوسبة المتقدمة المستخدمة في تطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبحسب السلطات، فإن المهندس السابق استولى على آلاف الصفحات من الوثائق والمعلومات التقنية السرية خلال فترة عمله، قبل أن يؤسس شركة في الصين عام 2023 لتطوير تقنيات مشابهة، مستفيداً من خبراته والمعلومات التي حصل عليها.

وأوضحت أن العقوبات تشمل تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وفرض قيود على التعاملات المالية والاستثمارية مع الكيانات المستهدفة.

من جانبها، أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للإجراءات الأمريكية، معتبرة أنها تضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وطالبت واشنطن بالتراجع عنها، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التنافس التقني بين واشنطن وبكين، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة.