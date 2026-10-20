قبل أشهر من انطلاق موسم دراما رمضان 2027، يواجه مسلسل (حليمة جبران) بطولة الفنانة مي عمر سلسلة من التغييرات داخل فريق العمل، بعد اعتذارات متلاحقة لعدد من الفنانين المشاركين، ما وضع العمل في دائرة الاهتمام والتساؤلات بين الجمهور.

وشهد المسلسل مؤخرًا اعتذار الفنان أحمد خالد صالح عن المشاركة بسبب تضارب مواعيد التصوير مع ارتباطاته السينمائية، ليحل الفنان هاني عادل بديلًا له، وذلك بعد أسابيع من انسحاب الفنانة يسرا اللوزي من العمل، في تطورات متلاحقة شهدتها كواليس المسلسل.

وتأتي هذه المستجدات في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لموسم رمضان المقبل، وسط محاولات للحفاظ على استقرار فرق العمل والتغلب على التحديات الإنتاجية المرتبطة بارتباطات النجوم وجدولة التصوير.

كما أثارت موجة الاعتذارات المتكررة في عدد من الأعمال الدرامية، ومنها (حليمة جبران) و(عشماوي)، حالة من الجدل بين المتابعين، الذين يتساءلون عن تأثير تلك التغييرات على سير التصوير وخطط العرض خلال الموسم الرمضاني المرتقب.