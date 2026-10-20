عاشت مدينة صينية لحظات من الترقب والذعر بعدما علقت طفلة صغيرة خارج نافذة شقة سكنية في الطابق الثاني عشر، في مشهد خطير كاد أن ينتهي بكارثة لولا التدخل السريع من قبل الموجودين في الموقع.

وبحسب ما أظهرته المقاطع المتداولة، بدت الطفلة، التي كانت ترتدي ملابس وردية، عالقة بين قضبان النافذة على ارتفاع شاهق، فيما سارع عدد من السكان لمحاولة إنقاذها ومنع سقوطها.

وأظهرت اللقطات أحد الأشخاص وهو يحاول مساعدتها من داخل المبنى، بينما استخدم رجل يرتدي زيًا أمنيًا كرسيًا لإسناد الطفلة وتثبيتها مؤقتًا حتى وصول المساعدة، وسط حالة من التوتر والخوف بين المتابعين للمشهد.

وأسهم التدخل السريع وتعاون الموجودين في إنقاذ الطفلة وإخراجها بسلام، لتنتهي الواقعة دون إصابات أو سقوط من الارتفاع الكبير.

وجددت الحادثة التحذيرات من مخاطر النوافذ والشرفات غير المؤمنة في المباني المرتفعة، وأهمية اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة لحماية الأطفال ومنع وقوع حوادث مماثلة.