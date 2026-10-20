خطف اللقاء العفوي بين الفنانتين نادين نسيب نجيم وشكران مرتجى الأنظار خلال مشاركتهما في لجنة تحكيم مسابقة ملك جمال لبنان 2026، بعدما تحول إلى حديث ودي حمل الكثير من المزاح والإشارات إلى تعاون فني طال انتظاره.

وخلال الفعالية، سُئلت النجمتان عن إمكانية اجتماعهما في عمل درامي، لترد نادين ممازحة زميلتها: «أنتظرك منذ 15 عامًا»، في تعليق أثار تفاعل الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا التصريح بمثابة دعوة مفتوحة لعمل يجمع النجمتين.

كما شهدت الأمسية نقاشًا حول مستقبل الدراما في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، إذ أكدت نادين أنها لا تمانع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الإنتاج الفني؛ شرط أن تبقى أداة داعمة للعمل الإبداعي لا بديلًا عن العنصر البشري.

من جهتها، كشفت شكران مرتجى عن اعتذارها عن عدد من المشاريع الدرامية، معربةً عن حماسها لفكرة عودة مسلسل (أبو جانتي)، لكنها أوضحت أن مشاركتها في العمل لم تُحسم حتى الآن.