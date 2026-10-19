طمأن الفنان أحمد سعد جمهوره على والدته بعد تعرض منزلها لواقعة سرقة، مؤكدًا ضبط المتهمين واستعادة جميع المسروقات خلال ساعات قليلة، كما تطرق في الوقت نفسه إلى طبيعة علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب وإمكانية تعاونهما فنيًا مستقبلًا.

وكشف سعد أن والدته تعرضت للسرقة على يد عاملة منزل وشخص آخر، موضحًا أن أفراد الأسرة عاشوا حالة من القلق بعد اكتشاف الواقعة، خشية تعرضها لأي أذى، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبط المتورطين في وقت قصير. وأوضح عبر حسابه على (إنستغرام) أن رجال الشرطة والمباحث نجحوا في القبض على المتهمين واستعادة جميع المسروقات خلال ساعات من تقديم البلاغ، معربًا عن تقديره لسرعة الاستجابة والجهود التي بذلت في التعامل مع الحادث. وأضاف أن التجربة منحته وأفراد أسرته شعورًا كبيرًا بالأمان.

وفي سياق فني، تحدث أحمد سعد عن إمكانية تقديم عمل غنائي يجمعه بالفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أن التعاون معها يُعد أمرًا مشرفًا لأي مطرب؛ نظرًا لمكانتها الكبيرة على الساحة الفنية. لكنه أوضح أن الطرفين لا يعملان حاليًا على أي مشروع مشترك، مشيرًا إلى أن صداقتهما الممتدة منذ سنوات الدراسة ظلت بعيدة عن الحسابات الفنية، وهو ما أسهم في استمرارها لسنوات طويلة. كما استعاد بعض ذكرياته مع شيرين في بدايات مشواره، موضحًا أنها كانت من الداعمين له قبل الشهرة، وأن علاقتهما تشكلت أساسًا من الصداقة والود قبل أن تجمعهما الساحة الغنائية.