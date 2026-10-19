تحولت رحلة داخل سيارة بمحافظة سوهاج إلى مأساة، بعدما أسفر انقلابها في ترعة نجع حمادي بمدينة طهطا عن وفاة فتاتين وإصابة السائق، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على عريس فُقد عقب الحادثة.

وبدأت الواقعة بعد تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بسقوط سيارة في ترعة (قناة مائية)، لتنتقل على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة، بمشاركة مسؤولي الوحدة المحلية.

وأسفرت الحادثة عن وفاة شقيقتين (20 عامًا) و(17 عامًا)، بينما أصيب سائق السيارة (45 عامًا). وجرى نقل السائق إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أُودعت جثتا الضحيتين مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي الوقت نفسه، نجحت المعدات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في انتشال السيارة من الترعة، بينما تتواصل عمليات التمشيط والبحث عن العريس المفقود (28 عامًا)، الذي تشير المعلومات الأولية إلى وجوده داخل السيارة لحظة وقوع الحادثة.

وتكثف فرق الإنقاذ جهودها بمحيط موقع الحادث للتأكد من مصير المفقود، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة المختصة التي تواصل إجراءاتها لكشف جميع تفاصيل الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.