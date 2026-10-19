رغم تجدد التقارير الأمريكية والعربية بشأن الاستحواذ المحتمل على نادي النصر، لا تزال الصورة دون تطورات حاسمة، وفقاً لمعلومات حصلت عليها «عكاظ» من مصادر خاصة.



وأعادت التقارير المتداولة تسليط الضوء على الملف الاستثماري المقدم إلى صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة دراية المالية، متضمناً عرضاً للاستحواذ على 50% من أسهم شركة النصر، ضمن تحالف يضم خمس شركات هي: ريدبيرد الأمريكية، وشركة تابعة لإبراهيم المهيدب، والوسائل السعودية SMC، ولمال القابضة، إلى جانب شركة مرتبطة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ويتضمن التصور المتداول نسبة 20% مرتبطة بشركة رونالدو في حال تفعيل المسار، دون إعلان رسمي يؤكد اعتمادها أو إتمام اتفاق نهائي.



وفي تطور لافت، أكدت مصادر «عكاظ» أن النصر سدد ديونه ومستحقاته كافة، إلى جانب تغطية التزامات الموسم القادم مقدماً بما يشمل الرواتب، في خطوة تعزز جاهزيته المالية للمرحلة الاستثمارية القادمة.



وعلى الصعيد الإداري والفني، يتواصل العمل من اللجنة التنفيذية بالشركة بالتناغم مع الإدارة التنفيذية البرتغالية لتحسين أوضاع النادي وتعزيز الاستقرار وتهيئته للمرحلة القادمة، ويبرز ضمن الملفات تجديد عقد البرتغالي جواو فيليكس للحفاظ على العناصر المؤثرة.