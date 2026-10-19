أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مدرب منتخب مصر حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن 3 مباريات لكل منهما، واللاعب مصطفى زيكو 5 مباريات، على خلفية أحداث مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم التي انتهت 3-2 لصالح الأرجنتين.



وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه طلب الحيثيات التفصيلية للقرارات تمهيداً لدراستها واستئنافها وفق اللوائح، موضحاً أنه قدم في وقت سابق ردوده القانونية مدعومة بالمستندات قبل انتهاء المهلة بيوم، احتراماً للوائح فيفا ودفاعاً عن حقوق الجهاز الفني واللاعبين.



ولم تتضح بعد تفاصيل الحيثيات أو تأثير العقوبات على ارتباطات المنتخب المقبلة. ‏