تختتم اليوم (الثلاثاء) مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بلقاءات الدرعية والرياض الساعة 6:00 مساءً، والتعاون والقادسية 6:10 مساءً، والاتفاق والاتحاد الساعة 9:00 مساءً، والنصر ونيوم في نفس التوقيت.

على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض يستضيف فريق الدرعية الذي يملك 12 نقطة، نظيره الرياض الذي لديه تسع نقاط، في مواجهة صراع أندية منطقة الوسط بالدوري، ويسعى كلا الفريقين من خلالها إلى تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث.

وعلى ملعب نادي التعاون في بريدة ودون حضور جماهيري بقرار من لجنة الانضباط، يحل فريق القادسية الذي يملك 22 نقطة، ضيفاً على فريق التعاون الذي يملك أربع نقاط، ويطمح فريق القادسية لمواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث النقاط، فيما يسعى فريق التعاون للابتعاد عن مراكز المؤخرة في الدوري بتحقيق الانتصار والحصول على نقاط المباراة.

وعلى ملعب نادي الاتفاق بالدمام، يستضيف فريق الاتفاق الذي يملك 15 نقطة، نظيره الاتحاد الذي لديه 17 نقطة، في لقاء تنافسي من أجل الحصول على النقاط الثلاث التي ستساهم في استمرار أحد الفريفين بمراكز المقدمة في الدوري.

وعلى ملعب الأول بارك بالرياض يلتقي فريق النصر الذي يملك 19 نقطة، نظيره نيوم الذي لديه 16 نقطة، في مواجهة، يتطلع من خلالها كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث التي ستساهم في المنافسة على لقب الدوري بالموسم الحالي.