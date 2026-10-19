أعرب مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي عن سعادته بتحقيق الفوز، مؤكداً أن لاعبيه استحقوا الانتصار بعد المجهود الكبير، مشيداً بالتركيز العالي رغم الفرص المهدرة والكرات التي ارتطمت بالقائم والعارضة والأهداف الملغاة.



وقال إنزاغي لـ«عكاظ»: «أنا سعيد جداً بهذا الانتصار، اللاعبون استحقوا الفوز بعد المجهود الكبير، ورغم الفرص الضائعة والكرات التي اصطدمت بالقائم والأهداف الملغاة، حافظ الفريق على تركيزه ولم يتأثر».



وأضاف: «جميع اللاعبين قدموا مستوى جيداً، سواء الأساسيون أو البدلاء، وسنواصل العمل بالطريقة نفسها، فكل المباريات تحمل صعوبات».



وأشار إلى أن التفوق الهجومي لا يعني سهولة الانتصار، موضحاً أن فريقه سدد 21 كرة مقابل تسديدة واحدة للمنافس، ومع ذلك واجه صعوبة في الحسم.



وفي المؤتمر الصحفي، أكد أهمية استغلال الفرص وحسم المباريات مبكراً، مشيراً إلى أن إهدار الفرص قد يزيد الضغوط، لكن لاعبيه حافظوا على هدوئهم حتى النهاية.



وأضاف أن ضغط المباريات يجعل تخصيص وقت للتدريبات صعباً، وقال: «يجب أن نواصل العمل في كل حصة تدريبية، لكن الأمر ليس سهلاً بسبب كثرة المباريات، ومع ذلك أتلقى استجابة ممتازةً من اللاعبين».



وعن مواجهة القادسية، أكد أنها مهمةً وصعبةً نظراً لقوة المنافس، مشدداً على ضرورة استعادة الجاهزية البدنية، وقال: «سنواجه فريقاً ممتازاً يقدم مستويات قوية ويمتلك مدرباً مميزاً، وعلينا استعادة طاقتنا، وسنحضر لها بأفضل طريقة».



وأضاف أن القادسية منذ عودته للمحترفين قبل موسمين وهو ينافس في مراكز المقدمة، لذلك المواجهة تمثل صراعاً مباشراً.



وعن قرارات اتحاد الكرة، أكد تفهمه للظروف واستعداد فريقه للتعامل معها، وقال: «نبدي أقصى درجات التعاون والتفهم وندرك المشكلات الحالية، لذلك نتقبل الأمر دون مشكلة».



وعن البرنامج القادم، أوضح أن الفريق قد يبقى في الدمام قبل التوجه مباشرةً إلى قطر، مشيراً إلى ظهور علامات إرهاق لكنه راضٍ عن الحالة البدنية، ومؤكداً أن البرنامج يتضمن ثلاثة أيام للاستشفاء قبل السفر في اليوم الرابع وخوض المباراة في الخامس.



وختم إنزاغي بفخره بقدرة لاعبيه على الحفاظ على التركيز والانضباط، مشدداً على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الانتصارات.