رحلت عارضة الأزياء الأسترالية ساهارا راي عن عمر ناهز 34 عامًا، لتعود إلى الواجهة قصة المصممة وعارضة الأزياء التي ارتبط اسمها عالميًا بالنجم الكندي جاستن بيبر، فيما لم يُكشف حتى الآن عن السبب الرسمي لوفاتها.

وأكدت عائلة ساهارا راي نبأ وفاتها، موضحةً أنها فارقت الحياة مساء الأحد داخل أحد المستشفيات، وسط وجود أفراد أسرتها إلى جانبها في لحظاتها الأخيرة. وأشارت العائلة إلى أن الراحلة كانت مُحاطة بمحبة كبيرة من المقربين إليها، مكتفية بتأكيد الوفاة دون الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بالظروف أو الأسباب التي أدت إلى رحيلها.

وبرز اسم ساهارا راي في عالم الأزياء والموضة، حيث نجحت في تكوين قاعدة واسعة من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤسس علامتها الخاصة بملابس السباحة، التي حملت اسمها وأصبحت مصدرًا رئيسيًا لشهرتها التجارية.

واكتسبت راي اهتمامًا إعلاميًا واسعًا عام 2016 بعدما ظهرت برفقة جاستن بيبر خلال عطلة في هاواي؛ وهو الظهور الذي جذب أنظار وسائل الإعلام والجمهور حول العالم، ليجعل اسمها حاضرًا باستمرار في أخبار المشاهير. كما ارتبط اسمها في فترات سابقة بالمغني الأسترالي كودي سيمبسون، إلى جانب حضورها الدائم في دوائر الموضة والأزياء.

وساهارا هي ابنة راكب الأمواج الأسترالي الشهير توني راي، وقد عاشت بين أستراليا وكاليفورنيا وهاواي، ما أسهم في تشكيل شخصيتها وحضورها المرتبط بثقافة الشواطئ ورياضات البحر.

وكانت الراحلة قد تحدثت قبل عامين عن معاناتها الصحية مع متلازمة (غيلان باريه)؛ وهو اضطراب عصبي نادر قالت إنه تسبب لها بشلل جزئي بعد تعرضها لحادثة سير خطيرة، إلا أن عائلتها لم تؤكد وجود أي علاقة بين تلك الأزمة الصحية ووفاتها الأخيرة.