أقرّت الفتاة المتهمة بالتعدي لفظيًا على سائق يعمل بإحدى شركات النقل بخطئها في التعامل معه، وذلك بعد القبض عليها على خلفية مقطع فيديو أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي توجّه عبارات مسيئة للسائق وتلوّح بقدرتها على حبسه.

وتداول مستخدمو منصات التواصل المقطع المصور على نطاق واسع، ما أثار حالة من الجدل ودفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي تصريحات مصورة عقب الواقعة، حاولت الفتاة تفسير ما بدر منها، مؤكدة أنها كانت قد مرت بظروف صحية صعبة قبل الحادث بيوم واحد، مشيرة إلى أنها دخلت في غيبوبة وتعاني مشكلات تتعلق بفقدان الذاكرة.

وأضافت أنها تدرك أن ما صدر عنها كان تصرفًا خاطئًا، وقالت إنها لا تنكر مسؤوليتها عما حدث، معتبرة أن ما بدر منها جاء في لحظة انفعال ورد فعل على الموقف الذي كانت تمر به آنذاك.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الواقعة، بينما لا يزال المقطع المتداول يحظى باهتمام واسع من رواد مواقع التواصل الذين تابعوا تفاصيل القضية وتطوراتها منذ انتشارها.