كشف المخرج المصري طارق العريان، انضمام الفنان أحمد السقا إلى الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق، مشيراً إلى أن الشخصية التي يجري تطويرها له مناسبة جداً له، وأن فريق العمل يعيد حالياً كتابة بعض تفاصيلها.

تبادل الأفكار

وعن طبيعة التعاون مع نجم بحجم أحمد السقا، وإمكانية تبادل الأفكار بينه وبين المخرج خلال العمل على الشخصية، أكد العريان أن مساحة النقاش مفتوحة أمام الممثلين، وأنه يرحب بالاقتراحات التي يمكن أن تضيف إلى السيناريو.

وأضاف العمل لا يقتصر على تقديم نص مكتوب بصورة نهائية، بل يشمل قراءة الأفكار ومناقشتها مع الممثلين للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

نجوم جدد

وفيما يتعلق بالشخصيات التي ستشارك في الجزء الرابع، أوضح أن الاتفاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة إلى حد كبير، مشيراً إلى مشاركة أحمد مالك وحسن مالك، إلى جانب يوسف رأفت وآية سماحة في الجزء الرابع، مع التأكيد أن مشاركة بعض الأسماء لا تزال بحاجة إلى حسم نهائي.

أحداث قبل 20 عاماً

وحول إمكانية ظهور بعض نجوم الجزء الثالث في الفيلم الجديد، بالتزامن مع انضمام أحمد السقا، فأوضح العريان أن العمل ينتمي إلى أفلام ما قبل الأحداث الأصلية، إذ تدور قصته قبلها بنحو 20 عاماً، ما يفتح الباب أمام تقديم شخصيات في مراحل زمنية مختلفة.

وأكد أن أحمد السقا سيظهر بشخصية جديدة، دون تأكيد عودة نجوم الأجزاء السابقة إلى الأحداث، مشيراً إلى أن الفريق قد يترك مساحة لمفاجآت في نهاية الفيلم.