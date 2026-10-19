أصيب نجم بوليوود الفنان تايغر شروف، وسائقه الخاص إثر تعرضهما لحادث إطلاق نار مساء (الأحد)، بينما كانا يستقلان سيارة تغادر أحد نوادي كرة القدم في منطقة جوهو بمدينة مومباي الهندية.

مسلحان يطلقان النار

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يُظهر مسلحين اثنين على الأقل يطلقان عدة رصاصات من مسافة قريبة باتجاه المقعد الأمامي للراكب في سيارة كانت تتحرك ببطء وسط حشد من الأشخاص.

وذكرت شرطة مومباي بأن شخصين أُصيبا في إطلاق النار، من بينهما سائق سيارة شروف.

وقال نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا التي تقع فيها مومباي إكناث شيندي: «لن نتسامح مع هذه المحاولات لترهيب الناس، وسنضع حداً لهذه الأعمال البلطجية».

وزار شيندي النجم الهندي مساء (الأحد)، عقب حادث إطلاق النار، مشيراً إلى أن شروف ووالدته أصيبا بحالة من الذعر والصدمة جراء الهجوم.

إصابات متعددة

وكشفت الصور الأولى للنجم الهندي تايغر شروف بعد محاولة اغتياله، عن تعرضه لإصابات متعددة على جسده وذراعه، وظهر شروف بضمادات على كتفه وصدره، إلى جانب رباط طبي على ذراعه اليمنى.

هجوم على النجوم

ويثير هذا الحادث مخاوف متزايدة بشأن سلامة الشخصيات العامة في الهند، بعدما قُتل عدد منهم أو أُصيبوا في هجمات استهدفتهم خلال السنوات الأخيرة،

ففي 2024 ألقت الشرطة الهندية القبض على اثنين من أفراد عصابة إجرامية، على خلفية هجوم مسلح استهدف منزل نجم بوليوود سلمان خان.

وفي يناير عام 2025، تعرض نجم بوليوود سيف علي خان لست طعنات من قبل سارق تهجم على منزله.