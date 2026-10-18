اقترب المتهم بقتل (عروس المنوفية) من مواجهة عقوبة الإعدام، بعدما قررت محكمة استئناف وادي النطرون إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في تطور قضائي لافت أعاد القضية إلى دائرة الاهتمام من جديد.

وجاء القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة، الأحد، لنظر الاستئناف المقدم على الحكم السابق الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاماً، حيث انتهت المحكمة إلى اتخاذ إجراءات تشديد العقوبة بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية تمهيداً للفصل النهائي فيها.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2025، عندما شهدت قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية جريمة هزت الرأي العام، بعد العثور على الشابة كريمة داخل منزل الزوجية جثة هامدة وعليها آثار اعتداء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، قبل أن تقرر حبس الزوج وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها لم يمضِ على زواجها سوى نحو أربعة أشهر، وكانت حاملاً في شهرها الثالث وقت وقوع الجريمة، إذ نشبت مشادة بينها وبين زوجها انتهت باعتدائه عليها بصورة أودت بحياتها وحياة جنينها.

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم قد أصدرت في يونيو الماضي حكماً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاماً، غير أن النيابة العامة استأنفت الحكم، لتُعاد القضية إلى محكمة استئناف وادي النطرون التي نظرت الدعوى مجدداً وانتهت إلى إحالة أوراق المتهم إلى المفتي.

وشهدت قاعة المحكمة لحظات مؤثرة عقب صدور القرار، إذ دخلت والدة الضحية في نوبة من البكاء ورددت عبارات التكبير، معبرة عن ارتياحها لما انتهت إليه الجلسة. كما أكدت أنها تعتزم إعداد الأرز باللبن وتوزيعه على الجيران احتفالاً بالقرار، مشيرة إلى أنها رأت ابنتها في المنام قبل الجلسة وهي تبشرها بفرحة قريبة، الأمر الذي جعلها تشعر بأن حق ابنتها يقترب من القصاص.