أثار اختفاء عروس مصرية قبل ساعاتٍ قليلةٍ من موعد زفافها حالة واسعة من القلق والبحث، بعدما غادرت منزل أسرتها بصورة مفاجئة وانقطعت أخبارها، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في كشف ملابسات الواقعة والعثور عليها بمحافظة أخرى، ليتبين أن وراء اختفائها أسبابًا مرتبطة بعدم رغبتها في إتمام الزواج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بلاغًا من والد الشابة ياسمين، البالغة من العمر 23 عامًا والحاصلة على بكالوريوس التجارة، يفيد بتغيُّب ابنته واختفائها بشكل مفاجئ قبل موعد زفافها المرتقب.

وأكد والد الفتاة في بلاغه أن ابنته كانت تواصل استعداداتها الأخيرة للاحتفال بالزفاف، بعدما انتهت من اختيار فستان الزفاف وطباعة بطاقات الدعوة وتجهيز عدد من الترتيبات الخاصة بالحفل، الأمر الذي جعل اختفائها المفاجئ يُثير حالة من الحيرة والقلق داخل الأسرة.

ووفقًا لأقواله، غادرت ياسمين قريتها باستخدام مركبة (توك توك) حتى الطريق السريع، ثم استقلت سيارة ميكروباص متجهة إلى منطقة المعرض بمدينة طنطا، حيث أخبرت أسرتها أنها ستستكمل بعض الترتيبات الخاصة بحفل الزفاف، قبل أن يُغلق هاتفها المحمول وتنقطع كل وسائل التواصل معها.

وعلى الفور، شكّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائيًا، وبدأت في تتبع خط سير الفتاة منذ مغادرتها المنزل، مع مراجعة كاميرات المراقبة وفحص تحركاتها والطرق التي سلكتها، في محاولة للوصول إلى مكان وجودها وكشف ملابسات اختفائها.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان الفتاة في محافظة سوهاج، حيث تبين أنها غادرت مسقط رأسها بمحض إرادتها نتيجة عدم رغبتها في استكمال إجراءات الزواج. وبعد التنسيق بين الجهات الأمنية المعنية، جرى العثور عليها وإعادتها سالمة إلى أسرتها.

وانتهت الواقعة بعودة العروس إلى منزلها، فيما نشر أفراد من أسرتها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا خلاله عودتها بسلام، موضحين أنها تعرضت لضغوط نفسية خلال الفترة الماضية، وأن إجراءات الزواج لا تزال مستمرة.