أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، تنفيذ 1164 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكداً تحييد 558 عنصراً من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير وإعطاب 135 آلية ووسيلة عسكرية.



وقال النزيلي إن القوات المسلحة انتزعت زمام المبادأة ووسعت عملياتها الهجومية باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية والراجمات والقناصة، مستهدفة تجمعات المليشيا وتعزيزاتها وآلياتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها وخطوط إمدادها.



وأوضح أن وحدات الاقتحام في تعز انتزعت مواقع جديدة، ودفعت عناصر المليشيا إلى التراجع تحت إسناد جوي ومدفعي مكثف، فيما واصلت الجبهات الجنوبية وجبهات شبوة ضغطها الهجومي، ومنعت المليشيا من إعادة تنظيم صفوفها أو دفع احتياطياتها.



وأضاف أن القوات المتمركزة على امتداد الجبهة الغربية في الساحل وباب المندب تصدت لتحركات التشكيلات المعادية، وفرضت سيطرة نارية على محاور تحركها، واستهدفت مناطق حشدها ومصادر نيرانها.



وأكد المتحدث العسكري استمرار القوات المسلحة في تطوير الهجوم وتوسيع مكاسبها الميدانية وفق الخطة العملياتية، مشيراً إلى أن الاستهدافات نُفذت ضد أهداف عسكرية مشروعة، بعد التحقق منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.