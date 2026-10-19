عززت شركة رتال للتطوير العمراني حضورها في السوق العقاري بمدينة جدة بافتتاح فلل العرض لمشروع «أيالا المحمدية» في حي المحمدية شمال المدينة، ضمن مشاريعها في فئة الفلل الفاخرة وخططها لتطوير مشاريع سكنية نوعية.

وتتراوح مساحات الأراضي في المشروع بين 386 و572 مترًا مربعًا، فيما تتراوح مساحات البناء بين 503 و522 مترًا مربعًا، ويضم المشروع مجموعة من الفلل السكنية المكونة من أربع غرف نوم، بتصاميم مستوحاة من روح جدة التاريخية.

وأكد المهندس كمال بن أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة رتال، أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في مدينة جدة، وتقديم مشاريع تستجيب للتحولات التي يشهدها السوق العقاري واحتياجات العملاء المتجددة.

وقال: «نركز في رتال على تطوير منتجات سكنية ترتكز على الجودة ومرونة الخيارات، بما يمنح فئة العملاء الباحثين عن الفلل الراقية دورًا أكبر في تشكيل منازلهم وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم».

وأضاف: «افتتاح فلل العرض يتيح للعملاء الاطلاع على المشروع وتجربة تفاصيله على أرض الواقع، ويعكس ما نحرص عليه في رتال من تحويل مفاهيمنا التطويرية إلى منتجات ملموسة. كما نواصل تنمية محفظة مشاريعنا في جدة، باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية ضمن خطط الشركة للنمو والتوسع».

ويقع المشروع على شارع السلام في حي المحمدية، بالقرب من طريق الملك عبدالعزيز وطريق المدينة، وعلى مسافة قريبة من عدد من الوجهات الرئيسية في جدة، من بينها واجهة روشن البحرية، ونادي جدة لليخوت، وجوهرة جدة مول، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، إلى جانب قربه من المدارس والمرافق الصحية والتجارية والحدائق.