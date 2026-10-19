طمأن مدرب غولدن ستايت ووريرز، ستيف كير، جماهير الفريق على حالة نجمه ستيفن كوري، مؤكداً أنه «بخير»، بعدما غادر الحصة التدريبية المفتوحة للفريق وهو يعرج، خلال الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتعرض كوري للموقف بعد انزلاق قدمه اليمنى أثناء استدارته على أرضية الملعب، إذ توقف فجأة قبل أن يضرب الكرة بالأرض ويتجه بحذر نحو خط التماس، ثم يغادر إلى غرفة الملابس.

وأوضح كير، في تصريحات للصحافيين عقب التدريب، أن كوري أبلغه بتعرضه لإصابة في الكاحل، ما خفف المخاوف من احتمال تجدد مشكلات الركبة اليمنى التي أبعدته عن 27 مباراة في أواخر الموسم الماضي.

ولم يشارك كوري، المتوج بلقب الدوري أربع مرات والفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين، سوى في 43 مباراة خلال الموسم الماضي، قبل أن يعود من إصابة الركبة ويخوض المواجهات الأخيرة.

وفي سبتمبر الماضي، مدد ووريرز عقد نجمه البالغ 38 عاماً لعامين إضافيين على الأقل، في صفقة بلغت قيمتها، وفقاً للتقارير، 116 مليون دولار، طبقا لما نقلته فرانس برس. كما جدد النادي عقد درايموند غرين لموسمٍ واحدٍ مقابل 28 مليون دولار، فيما مدد عقد المدرب كير لعامين.

وكان كير قد أقر في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن النادي سيعتمد سياسة دقيقة في إدارة مشاركات لاعبيه المخضرمين، وفي مقدمتهم كوري، خلال الموسم القادم، مرجحاً عدم خوضهم جميع مباريات الموسم المنتظم البالغ عددها 82 مباراة.

وقال كير: «أود أن أنصح الجماهير التي تشتري التذاكر بالاطلاع على جدول المباريات، إذ لن يقتصر الأمر على ستيف وحده، بل سيشمل عدداً من لاعبينا المخضرمين الذين سنحاول إدارة مشاركاتهم، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان استمرارهم».

ويستهل غولدن ستايت ووريرز مشواره في الموسم الجديد بمواجهة لوس أنجليس ليكرز، (الأربعاء).