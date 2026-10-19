شهدت دار لرعاية المسنين في ألمانيا حادثة عنف دامية، بعدما هاجم نزيل يبلغ من العمر 72 عامًا ثلاث نساء بسكين داخل المنشأة، ما أسفر عن وفاة إحداهن وإصابة الأخريين بجروح خطيرة.

ووقعت الحادثة في دار «سانت فيتوس شتيفت» لرعاية كبار السن، في بلدة أولفن بمنطقة مونسترلاند، حين هاجم المشتبه به عددًا من النزيلات أثناء وجودهن في الكافتيريا.

وبحسب بيان للشرطة الألمانية، توفيت امرأة تبلغ 86 عامًا في موقع الحادث متأثرة بإصابتها، فيما أُصيبت امرأة أخرى تبلغ 81 عامًا بجروح خطيرة، ونُقلت ثالثة، تبلغ 83 عامًا، إلى المستشفى في حالة حرجة.

واستنفرت السلطات فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف للتعامل مع الحادث، كما استعانت بمروحيتين للإنقاذ لتقديم الدعم الطبي ونقل المصابات.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، عاد المشتبه به، الذي يستخدم كرسيًا متحركًا، إلى غرفته داخل دار الرعاية عقب الهجوم، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه دون مقاومة.

وأعلنت السلطات، السبت 17 أكتوبر، صدور مذكرة توقيف بحقه من محكمة مونستر، مع إبقائه رهن الحبس الاحتياطي، فيما يتلقى العلاج حاليًا في مستشفى تابع للسجن.

ويواجه الرجل اتهامًا بالقتل غير العمد، إلى جانب تهمتين بالشروع في القتل غير العمد والاعتداء المشدد.