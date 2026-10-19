أكد رئيس نادي الخليج أحمد خريدة أن الفوز على الفتح بنتيجة 3-2، مساء أمس، يمثل محطة مهمة في مسيرة الفريق بدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ منح الخليج انتصاره الثاني على التوالي دفعة معنوية واستقراراً أكبر، وعزز تطلعاته إلى الظهور بمستويات أفضل خلال بقية الموسم، مشيراً إلى أن الإصابات والإرهاق كانا من أبرز أسباب تذبذب النتائج في بداية المشوار.



وأوضح خريدة أن الخليج عانى غيابات مؤثرة، في مقدمتها صانع الألعاب أنجيلو فولغيني، الذي لم يشارك سوى في مباراة ونصف بسبب الإصابة، إلى جانب هداف الفريق جوشوا كينغ، الذي عاد مؤخراً، فيما افتقد الفريق في مواجهة الفتح خدمات لاعب الوسط كريسبو والحارس أنتوني موريس.



وقال خريدة في حديث خاص لـ«عكاظ» إن هذه الظروف أثرت في اكتمال صفوف الفريق وزادت الأعباء البدنية على اللاعبين، إلا أن العناصر المتاحة أظهرت روحاً قتالية عالية أمام الفتح، فيما أسهمت تبديلات المدرب البرتغالي جوميز في تغيير مجريات اللقاء، مؤكداً أن البدلاء قدموا أداءً مميزاً وعوضوا غياب عدد من العناصر الأساسية.



وأضاف أن التحسن في المباراتين الأخيرتين والعودة إلى الانتصارات يرتبطان بالنهج الفني الجديد لجوميز، الذي احتاج إلى بعض الوقت حتى ينسجم اللاعبون مع أفكاره ويستوعبوا فلسفته، معرباً عن تفاؤله بمواصلة التصحيح والتحسن مع عودة المصابين واستقرار التشكيلة.



وثمّن خريدة دعم جماهير الخليج وتنقلهم خلف الفريق بين المدن وحرصهم على الحضور المبكر، مؤكداً أن مساندتهم أسهمت في تحفيز اللاعبين، قبل أن يهدي الفوز إلى جماهير محافظة القطيف، متمنياً التوفيق للفريق في بقية منافسات الموسم.