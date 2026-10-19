أكد مدرب الخليج، جوزيه غوميز، أن الروح الجماعية وشخصية لاعبيه كانتا مفتاح العودة المثيرة أمام الفتح، بعد تأخر فريقه بهدفين دون مقابل، قبل أن ينتفض في الدقائق الأخيرة ويحقق الفوز بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وأوضح غوميز أن إجراء تسعة تغييرات في يوم واحد ليس أمرا سهلا، مشددا على ثقته بجميع اللاعبين واعتماده على المجموعة بأكملها، حتى عندما كانت النتيجة لا تصب في مصلحة فريقه.



وأشار مدرب الخليج إلى أن ما ظهر به لاعبوه في نهاية المواجهة يعكس قوة روح المجموعة، مبينا أن العودة بعد التأخر بهدفين تتطلب شخصية قوية وتكاتفا بين اللاعبين، وهو ما أسهم في قلب النتيجة وانتزاع النقاط الثلاث.



ولم يخف غوميز إعجابه بالإثارة التي شهدتها المواجهة، موجها التهنئة إلى دوري روشن السعودي على هذه المباراة، التي وصفها بأنها من اللقاءات التي تحبس الأنفاس، إلى درجة أن مريض القلب قد لا يستطيع مشاهدتها.



وكان الفتح قد تقدم بهدفين عبر لوكاس هاراسلين في الدقيقة 33 وويلفريد كانغا في الدقيقة 60، قبل أن يبدأ الخليج عودته بهدف موسى بارو في الدقيقة 78، ثم أدرك جوشوا كينغ التعادل في الدقيقة 84، فيما حسم عمر ماسكاريل المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 90+3.



وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي الفتح عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.