طوّر علماء من جامعة فاندربيلت الأمريكية عدسة اصطناعية مبتكرة تتيح علاج المياه البيضاء (إعتام عدسة العين) والمياه الزرقاء (الغلوكوما) في وقت واحد، من خلال تقنية تعتمد على إطلاق دواء تدريجياً لخفض ضغط العين، ما قد يغني المرضى عن استخدام القطرات اليومية.

وكشف الباحثون، خلال المؤتمر السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، أن العدسة الجديدة تحتوي على دواء «بيماتوبروست»، الذي يُفرز تدريجياً للمساعدة في خفض ضغط العين، الذي قد يؤدي ارتفاعه إلى تلف العصب البصري وفقدان البصر.

وشملت التجربة 106 مرضى يعانون المياه الزرقاء أو ارتفاع ضغط العين، وكانوا مرشحين لإجراء جراحة المياه البيضاء، إذ زُرعت لمعظم المشاركين العدسات الجديدة المحتوية على الدواء، فيما حصل الآخرون على عدسات تقليدية مع الاستمرار في استخدام قطرات العين.

وأظهرت النتائج، بعد مرور عام على الجراحة، أن مستويات ضغط العين لدى المرضى الذين حصلوا على العدسات المبتكرة كانت مماثلة تقريباً لمستوياتها لدى المرضى الذين واصلوا استخدام القطرات اليومية.

كما كشفت التجربة أن أكثر من 95% من المرضى الذين زُرعت لهم العدسات الجديدة لم يحتاجوا إلى أدوية إضافية لعلاج المياه الزرقاء بعد عام من الجراحة.

وتكمن أهمية هذه التقنية في قدرتها على الجمع بين جراحة المياه البيضاء وإطلاق دواء يساعد على التحكم في ضغط العين، ما يقلل الحاجة إلى استخدام القطرات اليومية.

ويرى الباحثون أن هذا الابتكار يمثل تطوراً واعداً في علاج أمراض العيون، إذ يتيح التعامل مع مشكلتين صحيتين خلال عملية جراحية واحدة، إلى جانب تبسيط علاج المياه الزرقاء وتقليل الاعتماد على الأدوية اليومية.