أعلنت السلطات الكندية نقل 39 مصاباً إلى المستشفيات، بينهم 19 في حالة حرجة، إثر حريق اندلع في قاعدة «واينرايت» العسكرية بمقاطعة ألبرتا غربي البلاد. وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أكد في وقت سابق مقتل أربعة من أفراد الخدمة العسكرية في الحريق، الذي اندلع (السبت) أثناء تدريب عسكري.

وقالت رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا دانييل سميث، أمس (الأحد)، إن المصابين نُقلوا إلى أربعة مستشفيات في المقاطعة، بينها مستشفيان في إدمونتون، وآخر في ريد دير، ورابع في كالغاري، مشيرة إلى أن بعض المصابين تعرضوا لحروق شديدة قد تستدعي علاجاً مكثفاً يمتد لأسابيع أو أشهر.

رياح قوية تسرّع انتشار النيران

وأوضحت وزارة الدفاع الكندية أن الحريق اندلع نحو الساعة الرابعة عصر (السبت) بالتوقيت المحلي داخل منطقة للتدريبات العسكرية في قاعدة «واينرايت»، قبل أن ينتشر بسرعة خارج نطاق منطقة التدريب. وأفاد مسؤولون عسكريون بأن رياحاً مفاجئة دفعت ألسنة اللهب نحو الجنود المشاركين في التدريبات، فيما أوضح اللواء ويد روتلاند أن النيران قطعت مسافة تقارب كيلومتراً واحداً خلال نحو 30 ثانية، ما أدى إلى محاصرة العسكريين.

استنفار طبي واسع لنقل المصابين

وشاركت في عمليات الإنقاذ والإجلاء الطبي 22 سيارة إسعاف وست طائرات ومروحيتان، بمساندة من مقاطعة ساسكاتشوان المجاورة، فيما أعلنت السلطات الصحية في ألبرتا إنهاء حالة الطوارئ الطبية المعروفة باسم «الرمز البرتقالي»، التي فُعّلت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين.

تحقيقات لكشف أسباب الحادث

من جهتها، أكدت القوات المسلحة الكندية عدم وجود مؤشرات على ارتباط الحريق بعمل إرهابي، فيما تشارك الشرطة الملكية الكندية في التحقيقات لتحديد أسبابه وملابساته.