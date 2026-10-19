نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة السرعة على منطقة حائل، مصحوبة بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.