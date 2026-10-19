أعلنت الصحة القابضة طرح 4291 فرصة وظيفية جديدة للممارسين الصحيين السعوديين في عدد من التخصصات، عبر التجمعات الصحية العشرين في كافة مناطق المملكة، ضمن جهودها المستمرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وتلبية حاجات التجمعات الصحية، وتعزيز جاهزيتها لتقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وبهذا الإعلان، يرتفع مجموع التوظيف وعقود التدريب المنتهية بالتوظيف والفرص الوظيفية الجديدة خلال العام الحالي 2026 إلى 19610، تشمل توظيف 12914 من الكفاءات الوطنية، واعتماد 2405 عقود تدريب منتهية بالتوظيف، إضافة إلى 4291 فرصة وظيفية مطروحة في الإعلان الحالي.

ويعكس ذلك استمرار جهود الصحة القابضة والتجمعات الصحية في توفير الفرص المهنية للكفاءات الوطنية، وتطوير مسارات التوظيف والتأهيل، بما يواكب حاجات القطاع الصحي الحالية والمستقبلية، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيدين.

وأوضحت الصحة القابضة أن التقديم على الوظائف الجديدة متاح إلكترونياً عبر بوابات التوظيف الخاصة بالتجمعات الصحية، حيث يمكن للراغبين الاطلاع على الفرص ومتطلبات كل وظيفة والتقديم عليها خلال 15 يوماً من إعلان التجمعات الصحية.

يُذكر أن الصحة القابضة هي شركة وطنية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمعاً صحياً يستهدف خدمة السكان في جميع مناطق المملكة، وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه، ويركز على تفعيل الوقاية قبل العلاج، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتقديم مستويات خدمة جديدة تسهل وصول المستفيدين إليها، تحقيقاً لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية السعودية 2030-.