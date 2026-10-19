يأتي إرسال السعودية للمساعدات الإنسانية عبر عشرات الشاحنات الإغاثية، التي تحمل على متنها السلال الغذائية والأدوية، وكل ما يتعلق بالإيواء وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ضمن مشروع الاستجابة الطارئة في الجمهورية اليمنية، ليؤكد الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الأمن الغذائي وتلبية الحاجات الأساسية للأسر المتضررة والنازحة في اليمن.

ولم تنتظر السعودية ما قد يصدر من الدول والهيئات والمنظمات الإنسانية على مستوى العالم، وإنما سارعت وكعادتها إلى مد يد العون للشعب اليمني في المحافظات، التي يعاني سكانها ظروفاً معيشية سيئة بسبب الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية بحقهم دون مراعاة لأدنى حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

ولعل ما يواجه النازحين في بعض المحافظات التي تشهد مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية الشرعية والمليشيات الحوثية الإيرانية يعكس حجم المعاناة جراء استهداف المواطنين العزل في مساكنهم من قبل المليشيات وحصارهم وقطع كل سبل الحياة عنهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم بما فيها الخدمات الصحية التي تمر بمراحل صعبة بعد استهداف المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية من قبل المليشيات الحوثية.

ورغم دعوة الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لفك الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيا الحوثية على مدينة تعز، وينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق، إلا أن السعودية كانت سباقة في تقديم العون والمساندة للشعب اليمني في مختلف المحافظات بما فيها تعز.