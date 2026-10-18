توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد) استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من 7 مناطق بالمملكة، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

وأوضح المركز في تقريره، أن الحالة المطرية تشمل أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، والشرقية.

رياح مثيرة للغبار وضباب على السواحل

وأشار المركز إلى أن الرياح النشطة المصاحبة للسحب الرعدية قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ شديد في مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً في المناطق التي تشهد أمطاراً غزيرة.

كما لم يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، والشرقية، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الساحلية.

تنبيهات من مخاطر السيول وتدني الرؤية

وتبرز التوقعات الجوية احتمالية تأثر الطرق والمناطق المنخفضة بجريان السيول، إلى جانب تدني الرؤية الأفقية بفعل الأتربة والغبار والضباب.

وتستدعي هذه الظروف توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل، وتجنب عبور مجاري السيول، ومتابعة التنبيهات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.

البحر الأحمر.. أمواج تتجاوز مترين جنوباً

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و38 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وتصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة باتجاه خليج العقبة.

وعلى الجزء الأوسط، تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و38 كيلومتراً في الساعة.

أما الجزء الجنوبي، فتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و38 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويُتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، مع احتمالية تجاوزه مترين على الجزء الجنوبي بالتزامن مع السحب الرعدية.

وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة جنوباً عند تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي.. رياح معتدلة وبحر خفيف الموج

وفي الخليج العربي، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و24 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي.

وعلى الجزء الجنوبي، تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر واحد، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.