اشتدت قوة الإعصار «ترودي» إلى الفئة الثانية على مقياس «سافير-سيمبسون»، مع اقترابه من الساحل الغربي للمكسيك المطل على المحيط الهادئ، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح عاتية وأمواج مرتفعة قد تتسبب في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية بالمناطق الساحلية والجبلية.

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، (السبت)، أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار بلغت نحو 155 كيلومتراً في الساعة، فيما واصل تحركه باتجاه الشمال الغربي بسرعة 17 كيلومتراً في الساعة، مقترباً من ولايتي كوليما وخاليسكو المكسيكيتين.

تحذيرات من رياح مدمرة وأمواج خطيرة

وبحسب أحدث بيانات المركز الأمريكي، تمركز الإعصار على مسافة نحو 160 كيلومتراً جنوب غربي مدينة مانزانيلو بولاية كوليما، ونحو 280 كيلومتراً جنوب كابو كورينتيس بولاية خاليسكو.

وأصدرت السلطات تحذيراً من الإعصار على امتداد الساحل الواقع بين مانزانيلو وكابو كورينتيس، مع توقع اقتراب مركزه من السواحل المكسيكية خلال الساعات القادمة، ومروره بمحاذاتها حتى (الأحد).

وحذرت البحرية المكسيكية سكان المناطق الساحلية والصيادين وأطقم السفن من الاقتراب من المناطق الخطرة، في ظل توقعات بارتفاع الأمواج واشتداد التيارات البحرية، واحتمال ارتفاع مناسيب الأنهار والجداول.

أمطار تصل إلى 38 سنتيمتراً

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير هطول أمطار تتراوح كمياتها بين 10 و20 سنتيمتراً على المناطق المتأثرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال وصولها محلياً إلى نحو 38 سنتيمتراً في بعض المواقع.

ومن شأن هذه الكميات أن تزيد مخاطر السيول المفاجئة والانهيارات الطينية، خصوصاً في المناطق الجبلية والمنحدرات القريبة من الساحل.

وتشمل المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات ولايات خاليسكو وكوليما وميتشواكان، فيما تمتد احتمالات هطول الأمطار الغزيرة إلى أجزاء من غيريرو وناياريت.

تشبع التربة يضاعف المخاطر

وحذرت السلطات المحلية في ولاية كوليما من أن الأمطار الجديدة قد تؤدي إلى أضرار واسعة، رغم أن التقديرات الأولية لمستوى الخطر كانت محدودة في بعض المناطق.

وأوضحت أن التربة أصبحت مشبعة بالمياه نتيجة العواصف المتعاقبة التي شهدتها سواحل المحيط الهادئ خلال الفترة الماضية، ما يزيد احتمالات حدوث انهيارات أرضية وفيضانات حتى في المناطق البعيدة نسبياً عن مركز الإعصار.

وشددت الجهات المختصة على ضرورة تجنب عبور الطرق المغمورة بالمياه، والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة، ومتابعة التعليمات الرسمية.

توقعات بتراجع قوة الإعصار (الأحد)

وأشارت التوقعات الجوية إلى احتمال حدوث تغيرات إضافية في قوة «ترودي» خلال الساعات القادمة، قبل أن يبدأ بالضعف تدريجياً (يوم الأحد).

غير أن خبراء الأرصاد يؤكدون أن تراجع تصنيف الإعصار لا يعني انتهاء خطورته، إذ يمكن أن تستمر الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية حتى بعد انخفاض سرعة الرياح.

ولم تتضمن التقارير الأولية التي استندت إليها هذه التغطية حصيلة مؤكدة للضحايا، فيما تواصل السلطات المكسيكية مراقبة مسار الإعصار وتحديث التحذيرات للسكان في المناطق المعرضة للخطر.