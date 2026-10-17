شهدت مناطق ومحافظات ومراكز المملكة هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة بعواصف رعدية، سالت على إثرها أودية وشعاب، وارتوت الأرض، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن مواقع تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات والتحذيرات المنشورة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار توقعات هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى (الأربعاء) القادم. وتوقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وهبوب رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

كما توقّع هطول أمطار متوسطة على مناطق جازان وعسير والباحة، مصحوبة بجريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، فيما تشمل التوقعات أمطاراً خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.