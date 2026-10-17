اختتمت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية لكسر الزمن 2026، التي استضافتها حلبة كورنيش جدة، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بتتويج فيصل سفيان القباني بطلاً للموسم بعد ختام منافسات الجولة الأخيرة.



وشهدت الجولة الختامية مشاركة 60 متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا ضمن 10 فئات إلى جانب كأس السيدات. حيث سجل فيصل القباني أسرع زمن في الجولة، بزمن بلغ دقيقة واحدة و10 ثوان و933 جزءاً من الألف من الثانية، ليتوج بالمركز الأول في الترتيب العام للجولة، فيما حل مأمون عمرو القباني في المركز الثاني بزمن بلغ دقيقة واحدة و10 ثوان و968 جزءاً من الألف من الثانية، وجاء مصطفى نبيل العطاري ثالثاً، بزمن بلغ دقيقة واحدة و15 ثانية و764 جزءاً من الألف من الثانية.



وجاءت نتيجة الجولة الختامية امتداداً للمنافسة المتقاربة بين الثنائي فيصل ومأمون على مدار الموسم؛ فبعد أن حسم مأمون الجولة الأولى مسجلاً رقماً قياسياً للبطولة، عاد فيصل ليتصدر الجولة الثانية ويحطم الرقم، قبل أن يواصل تألقه في الجولة الثالثة ويسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ دقيقة واحدة و10 ثوانٍ و933 جزءاً من الألف من الثانية، متقدماً على مأمون بفارق 35 جزءاً فقط من الألف من الثانية.



ومع ختام الجولة الثالثة اختتمت بطولة السعودية لكسر الزمن موسم 2026 بعد ثلاث جولات أقيمت على حلبة كورنيش جدة، وشهدت على امتداد الموسم منافسات في مختلف الفئات إلى جانب كأس السيدات، في إطار مواصلة تطوير البطولات المحلية وتوفير مسار تنافسي منتظم للسائقين والسائقات لاكتساب الخبرة وصقل المهارات.