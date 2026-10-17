واصل الإيطالي إنزو ماريسكا بدايته الاستثنائية مع مانشستر سيتي، بعدما قاد الفريق للفوز على إبسويتش تاون بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد، ليحقق الانتصار السابع توالياً منذ انطلاق الموسم.



بهذا الفوز رفع السيتي رصيده إلى 21 نقطة من 7 مباريات بالعلامة الكاملة، والأهم أن ماريسكا أصبح أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بأول 7 مباريات له مع فريق واحد في المسابقة.



وتجاوز المدرب الإيطالي بذلك أفضل بداية سابقة مسجلة باسم بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي وأولي غونار سولشاير، الذين حققوا 6 انتصارات متتالية فقط في بداية مشوارهم.



انطلاقة تضع السيتي كثالث فريق فقط في حقبة البريميرليغ يفوز بأول 7 مباريات بعد تشيلسي 2005-2006 وليفربول 2019-2020، وكلاهما توج باللقب في النهاية.