أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 4 إصابات جديدة بفايروس إيبولا، بينها 3 من العاملين الصحيين، لترتفع حصيلة الحالات المؤكدة في البلاد إلى 7، وسط استمرار إجراءات العزل وتتبع المخالطين.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة شملت رجلًا من أقارب أول مصاب توفي بالفايروس، إضافة إلى ثلاثة من العاملين الصحيين الذين شاركوا في رعايته داخل المستشفى، مؤكدة أن الحالات الأربع كانت تخضع للحجر الصحي قبل ظهور الأعراض وتشخيص الإصابة.



3 عاملين صحيين بين المصابين

وبحسب السلطات الصحية، فإن العاملين الصحيين المصابين رجلان وامرأة تراوح أعمارهم بين 29 و35 عامًا، وتعاملوا مع الحالة الأولى خلال يومي 3 و4 أكتوبر، قبل إخضاعهم للحجر الصحي منذ 9 أكتوبر.

أما قريب المتوفى، فكان يخضع للحجر منذ 6 أكتوبر، وظهرت على الحالات الأربع أعراض الحمى قبل أن تؤكد الفحوص المخبرية إصابتهم بفايروس «بونديبوغيو»، أحد أنواع إيبولا.



128 مخالطًا تحت الحجر

وأكدت وزارة الصحة الكينية أنها تمكنت من تتبع 128 شخصًا من أصل 130 مخالطًا للحالات، ووضعهم تحت الحجر والمتابعة، فيما تتواصل الجهود للوصول إلى الشخصين المتبقيين.

وشددت الوزارة على أن مستوى الخطر على عامة السكان لا يزال منخفضًا، لعدم وجود أدلة حتى الآن على انتقال واسع للفايروس داخل المجتمع، رغم أن الإصابات الجديدة تمثل حالات انتقال مرتبطة بالمصاب الأول داخل كينيا.

وسجلت كينيا أول إصابة مؤكدة مطلع أكتوبر الجاري لرجل كان يقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووصل إلى نيروبي في 3 أكتوبر قبل أن يتوفى بعد يومين، لتبدأ السلطات بعدها عمليات واسعة لتتبع مخالطيه وعزلهم.