تواجه بنغلاديش أسوأ تفشٍ للحصبة في العالم خلال العام الحالي، مع تسجيل أكثر من 202 ألف حالة اشتباه و1147 وفاة، معظمها بين الأطفال دون الخامسة، وسط تحذيرات من أن تراجع التطعيمات وضعف الاستجابة الصحية قد يحولان المرض القابل للوقاية إلى أزمة واسعة النطاق.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات البنغلاديشية أبلغت عن 202 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالحصبة منذ منتصف مارس وحتى 9 أكتوبر، تأكدت نحو 22 ألف حالة منها مخبرياً، في أكبر حصيلة للحالات المشتبه بها تسجلها دولة خلال العام الحالي. وأضافت المنظمة أن الأطفال دون الخامسة يمثلون 94% من الوفيات المسجلة.

وتأتي الأزمة بعدما تعثر برنامج التطعيم الروتيني في بنغلاديش خلال عام 2025، لتتسع الفجوات في المناعة بين الأطفال وتتهيأ الظروف لانتشار الفايروس، حيث اعتبر الخبراء ضعف قواعد البيانات الصحية وقصور حملات التوعية وعدم الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين يعيق جهود احتواء التفشي، رغم إطلاق حملة تطعيم طارئة.

وتسلط الأزمة الضوء على أهمية الحفاظ على تغطية مرتفعة بالتطعيمات، إذ توصي منظمة الصحة العالمية بالوصول إلى تغطية تبلغ 95% بجرعتين من لقاح الحصبة للحد من انتشار العدوى ومنع التفشيات، وعندما تنخفض المناعة المجتمعية عن هذا المستوى، تزداد فرص انتقال الفايروس، خصوصاً بين الأطفال غير المطعمين أو الذين لم يستكملوا جرعاتهم.

ولا تقتصر خطورة الحصبة على الطفح الجلدي والحمى؛ فالمرض شديد العدوى ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وقد يفضي إلى الوفاة، لا سيما لدى الأطفال الصغار وسوء التغذية ومن يعانون ضعف المناعة. ويظل التطعيم الوسيلة الأساسية للوقاية منه وتقليل مخاطر المضاعفات.

وتواجه بنغلاديش تحدياً إضافياً يتمثل في الضغط على مرافق الرعاية الصحية، في وقت تكافح فيه البلاد أيضاً تفشي حمى الضنك، حيث يزيد تزامن الأزمات الصحية من صعوبة توفير العلاج العاجل واستيعاب الحالات، فيما تبرز الحاجة إلى تحسين رصد الإصابات، والوصول إلى المناطق الأقل خدمة، وضمان توافر اللقاحات والكوادر الطبية.

وحذر خبراء من أن ما يحدث في بنغلاديش يمثل إنذاراً لدول أخرى، لأن تراجع التطعيمات الروتينية قد يبدد سنوات من التقدم في مكافحة الأمراض المعدية، كما أن الاعتماد على حملات الطوارئ وحدها لا يعوض بسهولة غياب التطعيم المنتظم، الذي يظل أقل كلفة وأكثر فاعلية في منع التفشيات قبل وقوعها.