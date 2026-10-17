أعلنت رومانيا، (السبت)، إسقاط طائرتين مسيّرتين اخترقتا مجالها الجوي فوق البحر الأسود، في تطور يأتي وسط تصاعد هجمات المسيّرات على السفن في المنطقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وقال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا، في منشور عبر «فيسبوك»، إن طيارين في الجيش الروماني أسقطوا المسيّرتين بعد دخولهما المجال الجوي للبلاد بصورة غير قانونية، دون أن يحدد نوعهما.



وأوضح ميروتا أن المسيّرة الأولى دخلت المجال الجوي الروماني عند الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي، وأسقطت خلال أقل من دقيقتين، على بُعد 25 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة سولينا الساحلية المطلة على البحر الأسود.



وأضاف أن المسيّرة الثانية رُصدت في المنطقة نفسها، وأسقطت عند الساعة 18:05 بالتوقيت المحلي، على بُعد 20 كيلومتراً شرق سولينا، بعد خمس دقائق من دخولها المجال الجوي الروماني.



من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الرومانية بأن مقاتلات من طراز «إف-16» تابعة لسلاح الجو الروماني نفذت عملية الإسقاط، بعدما رصدت أنظمة الرادار مجموعة من الأهداف الجوية على بُعد نحو 120 كيلومتراً شرق جزيرة سيربنت، كانت تتحرك باتجاه الجنوب الغربي.



وسبق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن أسقط أربع طائرات مسيّرة في المجال الجوي الروماني خلال العام الحالي، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد المخاطر الأمنية المرتبطة بالأنشطة الجوية والعسكرية في محيط البحر الأسود.