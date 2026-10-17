ضربت هزة أرضية بقوة 5.9 درجات، اليوم (السبت)، إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، وكان مركزها بالقرب من مدينة خضدار، فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.



مركز الزلزال

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أن الزلزال وقع عند الساعة 10:07 صباحاً بالتوقيت المحلي، وحددت مركزه على بعد نحو 48 كيلومتراً شمال غربي خضدار في إقليم بلوشستان.

وبلغ عمق الزلزال 25 كيلومتراً تحت سطح الأرض، بحسب بيانات المركز الوطني لمراقبة الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية.



وشعر سكان المنطقة بالهزة، ما أثار حالة من الخوف ودفع عدداً منهم إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى الأماكن المفتوحة، فيما تابعت الجهات المختصة تطورات الوضع لرصد أي أضرار محتملة.

ولم تسجل السلطات، وفق المعلومات الأولية، أي وفيات أو إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.



نشاط زلزالي متكرر

وتشهد باكستان نشاطاً زلزالياً متكرراً بسبب موقعها الجغرافي عند نطاق التقاء عدد من الصفائح التكتونية الرئيسية، ما يجعل أجزاء واسعة من البلاد عرضة للهزات الأرضية بدرجات متفاوتة.

وسجلت مناطق في بلوشستان خلال الأشهر الماضية عدة هزات أرضية، من بينها زلازل شعر بها سكان كويتا وزيارت وهارناي ومناطق أخرى، من دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة في معظم الحالات.