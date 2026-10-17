تراجع الإعصار «ترودي» قبالة الساحل الغربي للمكسيك، وسط توقعات بإمكانية استعادة قوته خلال الساعات المقبلة، مع اقترابه من ولايتي خاليسكو وكوليما، وفقًا لما أفاد به خبراء الأرصاد الجوية.

وبحسب وكالة «رويترز»، بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار نحو 140 كيلومترًا في الساعة، فيما توقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يقترب مركزه من الساحل الجنوبي الغربي والوسط الغربي للمكسيك اليوم السبت، وأن يمر بالقرب منه خلال الليل وحتى الأحد.

وحذرت السلطات المكسيكية من مخاطر الرياح القوية والأمواج العاتية والأمطار الغزيرة، التي قد تصل إلى 38 سنتيمترًا في بعض المناطق، ما يرفع احتمالات حدوث فيضانات خطيرة وانهيارات أرضية، خصوصًا في ولايات ميتشواكان وكوليما وخاليسكو.

ودعت وكالة الحماية المدنية المكسيكية السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك تأمين الأبواب والنوافذ وإزالة الأجسام التي قد تحملها الرياح، فيما أُغلقت بعض الموانئ المخصصة لقوارب الصيد والسياحة في مدينة أكابولكو، واتجه الصيادون إلى سحب قواربهم إلى الشاطئ.

