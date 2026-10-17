كشفت لقطات تلفزيونية جديدة تفاصيل إضافية بشأن تصرف ناصر منسي، مهاجم الزمالك المصري، عقب تسجيله هدف الفوز أمام الجيش الرواندي، (الجمعة)، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.



وأظهرت اللقطات، التي بثتها قناة «إم بي سي مصر 2» الناقلة للمباراة، إلقاء منسي قميص الزمالك على أرض الملعب، قبل أن يبصق في اتجاه دكة البدلاء والجهاز الفني، وسط محاولات من زملائه لتهدئته.



وأثارت الواقعة جدلاً بين جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن التصرف جاء عقب تسجيل اللاعب هدف الفوز في الدقيقة 90، ليمنح فريقه انتصاراً بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أماهورو في رواندا.



وعلى خلفية الواقعة، قرر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، فرض غرامة مالية مغلظة على اللاعب، دون الكشف عن قيمتها، وفقاً لما أعلنه المركز الإعلامي للنادي.



وقدم منسي اعتذاره إلى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، ومدير الكرة، وزملائه اللاعبين، خلال تناول وجبة العشاء عقب المباراة، كما تقبّل العقوبة الموقعة عليه بعد إبلاغه بقيمتها.



وفي مقطع فيديو نشره النادي عقب اللقاء، هنأ المهاجم جماهير الزمالك بالفوز، موضحاً أنه تعرض لضغوط خلال الفترة الماضية، ومؤكداً أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص عقب تسجيل الهدف. كما أبدى تقبّله لأي قرار تتخذه إدارة الكرة، معرباً عن تطلعه إلى إسعاد الجماهير خلال الفترة القادمة.