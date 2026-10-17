فرض النصر نفسه متصدراً لأندية دوري روشن السعودي في مؤشر شدة الضغط على المنافسين، وفقاً لإحصائية "أوميني ستاتس".



وكشفت الإحصائية أن الفريق المنافس يحتاج إلى 8.6 تمريرات فقط قبل أن ينجح لاعبو النصر في افتكاك الكرة بالضغط، كأفضل معدل في الدوري.



وجاء الأهلي ثانياً بـ8.9 تمريرات، ثم الهلال والتعاون ثالثاً ورابعاً بـ10.1، يليهما القادسية بـ10.9، والاتفاق بـ11.2، والحزم بـ11.5، والفتح والاتحاد بـ12.4، بينما حل نيوم عاشراً بـ12.5 تمريرة.



وتعكس الأرقام الفاعلية الكبيرة للضغط الذي يمارسه النصر لاستعادة الكرة سريعاً والحد من قدرة المنافسين على بناء اللعب، في مؤشر تكتيكي يبرز أسلوب الفريق تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو في التعامل مع الكرة دون امتلاكها.