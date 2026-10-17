اعتذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن إصدار إنذار مبكر خاطئ بشأن وقوع زلزال بقوة 9.9 درجات، بعدما بالغت في تقدير قوة زلزال وقع بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ما دفعها إلى إصدار تحذيرات شملت مناطق واسعة من اليابان.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال وقع في 16 أكتوبر، وبلغت قوته الفعلية 6.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق نحو 160 كيلومتراً، فيما أصدرت الوكالة إنذاراً عند الساعة 12:40 ظهراً، توقعت فيه وقوع زلزال بقوة 9.9 درجات في منطقة جزر الكوريل، مع احتمال تسجيل هزات تصل إلى الدرجة السابعة على مقياس الشدة الياباني.

وبعد نحو 8 دقائق، ألغت الوكالة الإنذار، بعدما تبيّن أن التقديرات الأولية بالغت في تحديد قوة الزلزال، مؤكدة أن إلغاء إنذار زلزالي من هذا النوع يُسجل للمرة الأولى منذ بدء العمل بالنظام عام 2007.

وقدمت الوكالة اعتذارها عن الإرباك الذي تسببت فيه، فيما كشفت التحقيقات الأولية عن خلل في معالجة بيانات الزلزال، تمثل في عدم عمل خاصية تستبعد محطات الرصد البعيدة عن مركز الزلزال على النحو المطلوب.

وأعلنت الوكالة تطبيق إجراء تقني عاجل لمعالجة الخلل، مؤكدة التحقق من فاعليته لمنع تكرار إصدار إنذارات مبالغ فيها في حالات مماثلة.