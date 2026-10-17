تصدر فارس عابدي ظهير الاتحاد قائمة أكثر الأظهرة خسارة للثنائيات الهوائية في دوري روشن السعودي، بعدما خسر 9 ثنائيات، وفقاً لإحصائية "أوميني ستاتس".



وجاء محمد محزري لاعب الهلال ثانياً بـ8 ثنائيات خاسرة، فيما حل كل من بيدرو ريبوتشو ومحمد البقعاوي ونواف بوشل وبسام الحريجي في المراكز التالية برصيد 7 ثنائيات لكل لاعب.



وضمت القائمة أيضاً محمد الثاني ومحمد الدوسري وعبدالكريم دارسي برصيد 6 ثنائيات خاسرة لكل منهم، بينما جاء سليمان هزازي عاشراً بـ5 ثنائيات.



وتسلط الإحصائية الضوء على أحد الجوانب الدفاعية في أداء الأظهرة، المتعلق بالالتحامات الهوائية والقدرة على كسب الصراعات المشتركة.