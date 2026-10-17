انتقل إلى رحمة الله تعالى لاعب فريق تحت 21 عاماً بنادي ضمك عبدالعزيز الشهري، متأثراً بإصابات الحادث المروري الذي تعرض له قبل أيام.



ومن المقرر أن تتم الصلاة على الفقيد غداً (الأحد) بعد صلاة العصر في الجامع الكبير بأحد ثربان في محافظة المجاردة.



ونعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضمك وجميع منسوبيه اللاعب الراحل، مقدمين خالص العزاء وصادق المواساة لوالديه وأسرته وذويه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



وخيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة الشهري، حيث عبّر رياضيون ومتابعون عن بالغ أسفهم لهذا الرحيل المؤلم، مستذكرين الفقيد بالدعاء، في مصاب هز مشاعر الوسط الرياضي.