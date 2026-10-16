أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، قائمة المرشحين لجوائزه السنوية لعام 2026، المقرر إقامتها في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 19 نوفمبر المقبل، وشهدت ترشيح السعوديَّين فراس البريكان وسالم الدوسري والإيراني علي رضا بيرانفاند لجائزة أفضل لاعب في آسيا، فيما تتنافس الأسترالية هولي مكنمارا والكوريتان كيم كيونغ يونغ وكيم هاي ري على جائزة أفضل لاعبة في القارة.

ويستضيف مسرح أكسرا في مجمع كينغ باور حفل النسخة الثلاثين من الجوائز، للمرة الثانية في تايلاند، بعدما احتضنت بانكوك الحفل للمرة الأولى عام 2017. ويتضمن الحفل 19 فئة لتكريم أبرز نجوم القارة وإنجازاتها الكروية.

الدوسري يطارد الثالثة.. والبريكان ينافس للمرة الأولى

يدخل فراس البريكان قائمة المرشحين للمرة الأولى، بعد موسم مميز مع الأهلي السعودي، سجل خلاله هدف الفوز في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، ليقود فريقه إلى الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني توالياً، في إنجاز جعل الأهلي ثاني فريق يحقق هذا الإنجاز في البطولة. وأسهم المهاجم البالغ 26 عاماً في إنهاء الأهلي الدوري بالمركز الثالث، كما سجل هدفين في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، ليسهم في تأهل المنتخب السعودي، وشارك أساسياً في مبارياته الثلاث بالمونديال.

في المقابل، يتطلع سالم الدوسري إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثالثة، بعدما حصدها عامي 2022 و2025. ويخوض قائد الهلال، البالغ 35 عاماً، المنافسة للمرة الثالثة خلال أربع نسخ من الجوائز، مستنداً إلى موسم 2025-2026 الذي قاد فيه فريقه إلى إنهاء الدوري دون خسارة، وتحقيق لقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخ النادي، إلى جانب بلوغ الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الصعيد الدولي، رفع الدوسري رصيده إلى تسع مباريات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليتقاسم المركز الثاني بين اللاعبين السعوديين الأكثر مشاركة في البطولة.

أما الإيراني علي رضا بيرانفاند، البالغ 34 عاماً، فيخوض ترشيحه الثاني للجائزة بعد عام 2019، مستفيداً من مستوياته المميزة في كأس العالم 2026، رغم إخفاق منتخب إيران في التأهل إلى دور الـ32 بفارق الأهداف. ويُعد بيرانفاند أكثر حراس المرمى مشاركة مع منتخب بلاده، كما ساعد فريق تراكتور على بلوغ دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة خلال موسم 2025-2026.

وتنطلق مراسم الحفل عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي في بانكوك، الموافق الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.