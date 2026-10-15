تُوّج المنتخب السعودي للكريكت بلقب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الفرعية المؤهلة إلى كأس العالم للكريكت T20 لعام 2028، بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية في البطولة التي استضافتها ماليزيا، ليحجز مقعده في المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المقررة عام 2027.

وتسلّم المنتخب السعودي كأس البطولة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا أسامة بن داخل الأحمدي، بعدما تصدّر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، برصيد 10 نقاط، متفوقاً على المنتخبات المشاركة.

واستهل الأخضر مشواره بالفوز على سنغافورة، ثم تجاوز المنتخب الماليزي المستضيف، وواصل انتصاراته أمام هونغ كونغ والصين، قبل أن يختتم مشاركته بالفوز على المالديف، محققاً خمسة انتصارات متتالية دون خسارة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت الأمير سعود بن مشعل بن محمد آل سعود أن التتويج يمثل محطة مهمة في مسيرة المنتخب، ويعكس التطور الذي تشهده منظومة اللعبة في المملكة.

وأوضح أن الاتحاد يعمل على تطوير اللاعبين، وتعزيز البرامج الفنية والبنية التحتية، وتوسيع فرص الاحتكاك والاحتراف، إلى جانب بناء مسارات واضحة تسهم في رفع جاهزية المنتخبات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة دولياً، مشيراً إلى أن طموح الاتحاد يتجاوز تحقيق الألقاب نحو بناء منظومة مستدامة تعزز حضور المملكة على خارطة الكريكت العالمية.

ويتطلع المنتخب السعودي إلى البناء على هذا الإنجاز في المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية عام 2027، ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم للكريكت T20 لعام 2028.